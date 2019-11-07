Can Yaman'ı öpemeyince deliye döndü kendisini Boğaz'ın sularına attı!
BEBEK'te bir mekanda eğlenen Can Yaman'ı görmek isteyen hayranlarından biri kendini kaybetti, YAman'ı öpemeyince kendisini Boğaz'a attı.
Ortaköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen Can Yaman'ın hayranları, mekanı bastı. Yerini öğrenen hayranlarının dolup taştığı mekanda Yaman, yine ilgi yağmuruna tutuldu fakat bir hayranı herkesi şaşkınlığa uğrattı.
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Can Yaman'ın Türk bir hayranı, önce Yaman'la fotoğraf çektirmek istedi, bu amacına ulaşan hayran fotoğrafla da yetinmeyip öpmek isteyince Yaman, hayranını yanından uzaklaştırdı.
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Can Yaman'ın yanından uzaklaştırmasının ardından deliye dönen hayranı, taşkınlık çıkardı. Takvim'in haberine göre, Can Yaman'ın öpmesine izin vermediği hayranı bir anda kendisini Boğaz'ın serin sularına bıraktı.
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Türk genç kızın imdadına güvenlikler ve Can Yaman koştu. Denizden çıkarılan kadın hayran, daha sonra taksiye bindirilip evine gönderildi.
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