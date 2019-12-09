Can Yaman'a ünlü kadın oyuncular posta koydu! Takipten çıkardılar
Can Yaman'ın çok tartışma yaratan libido söylemlerinden sonra son röportajında İspanyol muhabire asılması da oyuncuları çileden çıkarınca ünlü kadın oyuncular Yaman'a tepki olarak takipten çıkardı.
Röportajlarındaki açıklamalarıyla ve hayranlarına verdiği cevaplarla gündeme bomba gibi düşen Can Yaman’a sanat dünyasından ve farklı mecralardan tepkiler çığ gibi yağıyor. Son olarak bir röportaj esnasında İspanyol muhabire de asılan Yaman'a ünlü kadın oyuncular büyük tepki gösterdi.
Can Yaman daha önce bir röportajında “Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; libidosu olanlar, libidosu olmayanlar...Cast da buna göre yapılmalı” demiş ve Yaman’ın bu açıklamasının ardından Pınar Deniz, yeni dizi projesinde oyuncuyla başrolü paylaşmayı reddetmişti.
Bir dönem Yaman ile 'Gönül İşleri' adlı dizide rol alan Sinem Kobal ile Farah Zeynep Abdullah da oyuncuyu takipten çıktı.
Bu sözlere ilk tepki Selen Soyder'den gelmiş ve ''Çok şükür ki libidosu düşük, snop bir kadınım'' dedi ve son paylaşımının altına ''Sen de gündeme gelmek için hemen cevap yetiştir tabii dadhajdhaj ne Can Yamanmış be'' notunu düşerek kendisine libidosu düşük diyen Can Yaman'ı tiye almıştı.