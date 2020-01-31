Can Yaman 'Yanlış anlaşıldım' dedi libido sözleri hakkında ilk kez konuştu
Can Yaman, rol arkadaşı Selen Soyder için "Libidosu yoktu" açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Yeni tarzıyla dikkat çeken Yaman, 'Yanlış anlaşıldım' dedi.
Can Yaman gittiği İspanya'da bir kadın hayranına söylediği sözler ve 'libido' açıklamasıyla eleştiri oklarının hedefinde olmuştu. Yaman, bu olayların ardından sessizliğe büründü ve vatani görevi için askere gitti. Uzun saçları ve sakalından askerlik nedeniyle vazgeçmek zorunda kalan Yaman, ilk kez sessizliğini bozdu.
Aralık ayında bedelli askerlik yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olan Can Yaman, tezkeresini aldı ve İstanbul'da görüntülendi. Ünlü oyuncu, kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.
Yaman, yaşananlarla ilgili şöyle dedi:
"Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus...''
''Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim. Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş."