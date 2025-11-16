Can Yaman ve sevgilisi Sara Bluma'dan yeni kare! Aşkları dolu dizgin
|
Bir süredir İtalya’da yaşayan ünlü oyuncu Can Yaman, DJ Sara Bluma ile yaşadığı yeni aşkla gündemden düşmüyor. İlişkilerini gözlerden uzak ama mutlu şekilde sürdüren çift, romantik pozlarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.
Uzun süredir özel hayatında sessiz kalan Can Yaman, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte DJ Sara Bluma ile ilk kez objektiflere takıldı.
17
Ardından sosyal medya üzerinden birlikte verdikleri ilk pozla ilişkilerini resmen ilan etmişlerdi.
27
Can Yaman ile Sara Bluma’nın mutlulukları adeta yüzlerinden okunuyor.
37
Sara Bluma, sevgilisiyle çekilmiş yeni aşk dolu bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.
47