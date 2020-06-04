Can Yaman ve Özge Gürel sosyal medyayı salladı! Bay Yanlış'tan ilk kareler geldi
FOX TV'nin yakında ekranlara gelecek dizisi Bay Yanlış'ın başrol oyuncuları Can Yaman ve Özge Gürel setten ilk kareleri paylaştı.
Çekimlerinin İstanbul'da başladığı ve yakın bir zamanda FOX ekranlarından seyirciyle buluşacak olan 'Bay Yanlış' dizisinin başrol oyuncuları Can Yaman ve Özge Gürel'in setten ilk fotoğrafları geldi. Gold Yapımcılığın üstlendiği dizinin oyuncuları kısa sürede Twitter TT listesine girdi.
Çekimleri İstanbul'da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel'in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.
Çok yakında FOXizleyicisiyle buluşacak olan ve yaza damga vurmaya hazırlanan "Bay Yanlış" dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.
Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?