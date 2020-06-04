Can Yaman ve Özge Gürel sosyal medyayı salladı! Bay Yanlış'tan ilk kareler geldi

Çok yakında FOXizleyicisiyle buluşacak olan ve yaza damga vurmaya hazırlanan "Bay Yanlış" dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.