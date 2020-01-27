Can Yaman sessizliğini bozdu askerlik fotoğrafını paylaştı

Askerlik kareleri de ortaya çıkan oyuncunun asker tıraşı olduktan sonraki hali de çok konuşulmuştu. Yaman, sessizliğini de o çok konuşulan fotoğraflardan biriyle yaptı. Sosyal medyada Kasım ayından beri paylaşım yapmayan ve kabuğuna çekilen Can Yaman, askerde annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.