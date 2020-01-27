Can Yaman sessizliğini bozdu askerlik fotoğrafını paylaştı
Libido açıklamasıyla günlerce magazin gündemini oyalayan Can Yaman, kabuğuna çekilmişti ki sonunda sessizliğini bozdu.
İspanya'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sallayan Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda İzmir'in Bornova ilçesinde bedelli askerlik görevini yerine getirmek için birimine teslim oldu.
Askerlik kareleri de ortaya çıkan oyuncunun asker tıraşı olduktan sonraki hali de çok konuşulmuştu. Yaman, sessizliğini de o çok konuşulan fotoğraflardan biriyle yaptı. Sosyal medyada Kasım ayından beri paylaşım yapmayan ve kabuğuna çekilen Can Yaman, askerde annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
Oyuncuyu özleyen takipçileri, paylaşılan fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı. Yaman ise paylaştığı kareye, "Canım annem" notunu düştü.
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik pozuna takipçilerinden çok sayıda yorum gelmişti.
İşte o yorumlardan birkaçı: