Can Yaman o iddialara bakın ne cevap verdi İtalya'daki sevgi selinin nedeni
Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile beraber rol alan Can Yaman, dizisinin final yapmasının ardından İtalya'ya gitmiş ve yoğun ilgi görünce reklam iddiaları ortaya atılmıştı. Can Yaman, o iddialara bakın ne cevap verdi.
Star Tv ekranlarının fenomen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman dizilerinin final yapmasının ardından tatil yapmaya başlamış, Can Yaman, İtalya'ya gitmişti.
Erkenci Kuş'un İtalya'da yayımlanmamasına rağmen dizinin başrolü Can Yaman'a İtalya'da büyük bir ilgi olunca sosyal medyada bazı dedikodular çıkmıştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Yaman’ın bu görüntüleri için, "Reklam yapıyor, o insanlar para karşılığında oraya gelmiş" yorumunda bulunmuştu.
Yaman, çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Yaman şu ifadeleri kullandı: ''İtalya'da bu kadar sevilmemin başlıca sebebi; şu anda televizyonda yayınlanmakta olan önceki dizim Dolunay...
Erkenci Kuş şu an burada YouTube'dan altyazılı bir şekilde takip ediliyor ve daha az biliniyor. Umarım Dolunay gibi o da kısa bir süre içersinde televizyonda olur.''