Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Loetta'yı aileye soktu... Ayasofya'ya götürdü, İstanbul'u gezdirdi

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi için yaklaşık altı aydır İtalya'da bulunan Can Yaman, evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Yaman, rol aldığı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı. Yaman güzel sevgilisi Diletta'yı da beraberinde getirdi. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıttı. Leotta da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.