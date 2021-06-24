Can Yaman İtalyan sevgilisi Diletta Loetta'yı aileye soktu... Ayasofya'ya götürdü, İstanbul'u gezdirdi
Ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'yı İstanbul'a getirdi, ailesiyle tanıştırdı. Bu tanışma sonrası ikilinin kısa bir süre sonra nikah masasına oturabileceği konuşulmaya başlandı. İtalyan spikerin Ayasofya Camii'nde verdiği poza Türk takipçilerden tepki yağdı.
Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi için yaklaşık altı aydır İtalya'da bulunan Can Yaman, evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Yaman, rol aldığı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı. Yaman güzel sevgilisi Diletta'yı da beraberinde getirdi. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıttı. Leotta da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
Leotta, Ayasofya Camii'ni de gezdi ve İnstagram hesabından bol bol paylaşım yapan Diletta, Ayasofya'da çektirdiği fotoğrafını takipçileriyle ayrıca paylaştı.
Loetta'ya Ayasofya tepkisi
İtalyan spiker Diletta'nın Ayasofya fotoğrafına bazı Türk sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Loetta'nın kılık kıyafetinin Ayasofya Camii'ne girmek için uygun olmadığını ve saygısızca bir tavır sergilediğini savunan bazı takipçiler sert yorumlar yaptı.
Diletta anneden onay aldı
İlerleyen saatlerde Can Yaman, Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı. Yaman'ın annesi Güldem Can, paylaştığı bu fotoğrafa, "Kızım ve Oğlum" notunu düştü.