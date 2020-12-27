Can Yaman İtalya'da servet kazanacak! Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Geçtiğimiz yıl gittiği İtalya'da izdiham ile karşılaşan Can Yaman imza attığı projede alacağı ücret dudak uçuklattı.
Bir dönem televizyon ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteriyle hafızalara kazınan Can Yaman kısa sürede büyük bir popülerliğe erişmişti. Diziyle beraber yurtdışında tanınırlığı artan oyuncuya programlara katılması için davet yağmıştı.
İtalya ve İspanya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan Yaman, yeni projesi için İtalyan bir yapım firmasıyla anlaşmıştı.
Önde gelen yapım şirketlerinden Luxvide'nin sahibi Luca Bernabei ile "Sandokan" projesinin başrolünü Can Yaman'ın oynayacağını açıklamıştı.
10 bölüm olarak planlanan dizi için sözleşmeyi de imzalayan Yaman'ın ne kadar ücret alacağı belli oldu.