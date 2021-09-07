Can Yaman İtalya'da fırtına gibi esti ama kısa paçaları alay konusu oldu!

Başrolünü üstlendiği İtalyan dizisinin hazırlıklarına devam eden Can Yaman, bu yıl 78’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’ne katıldı. İtalya’da büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, etkinliğin en çok ilgi gören yıldızıydı. Akıcı İtalyancası ile ülkenin sevilen starlarından biri haline gelmeye başlayan Can Yaman, İtaşya'da ne kadar beğenilse de, Türkiye'de sosyal medyada genel olarak giyim stiliyle övülse de, kısa paçalarıyla adeta dalga konusu haline geldi.