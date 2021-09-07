Can Yaman İtalya'da fırtına gibi esti ama kısa paçaları alay konusu oldu!
İTALYA'da ciddi bir hayran kitlesi bulunan ve kariyerini üst noktalara taşıyan Can Yaman, bu yıl 78’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’ne de damgasını vurdu ve Filming Italy Best Movie Award töreninde ödül aldı. Can Yaman'ın kısa paçaları ise sosyal medyada yerden yere vuruldu.
Başrolünü üstlendiği İtalyan dizisinin hazırlıklarına devam eden Can Yaman, bu yıl 78’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’ne katıldı. İtalya’da büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, etkinliğin en çok ilgi gören yıldızıydı. Akıcı İtalyancası ile ülkenin sevilen starlarından biri haline gelmeye başlayan Can Yaman, İtaşya'da ne kadar beğenilse de, Türkiye'de sosyal medyada genel olarak giyim stiliyle övülse de, kısa paçalarıyla adeta dalga konusu haline geldi.
İtalyan dizisi 'Sandokan'ın başrolünde yer alan oyuncu Can Yaman, 78'inci Venedik Film Festivali'ne katıldı.
"İbrik getirin abdest alacak"
Genel olarak stili çok beğenilen Can Yaman'ın oturduğu anda, zaten kısa olan paçalarının dizlerine doğru sıyrılması sosyal medyanın gözünden kaçmadı. Adeta dalga geçilen Can Yaman'ın yukarı sıyrılan paçaları için "İbrik getirin abdest alacak" yorumu yapıldı.
Yılın TV Karakteri ödülü
İtalya’da reklam filmlerinde de rol alan oyuncuya, sektördeki hızlı yükselişi nedeniyle “TV Personality of the Year” (Yılın TV Karakteri) ödülü takdim edildi.