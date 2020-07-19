Can Yaman ile çok yakıştırılıyor ama Özge Gürel'in sevgilisi de çok ünlü
Şu sıralar FOX TV'de izleyici ile buluşan Bay Yanlış dizisinin başrol oyuncularından Özge Gürel'in sevgilisinin de çok ünlü bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.
Daha önce birlikte rol aldıkları Dolunay dizisi ile dikkat çeken Can Yaman ile Özge Gürel şimdilerde Fox TV'nin ilgi ile izlenen Bay Yanlış dizisinde sevenleri ile buluşuyor.
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Sosyal medyanın da ilgi odağı olan ve birbirine çok yakıştırılan oyuncular özel hayatlarıyla merak konusu oldu.
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Can Yaman'ın geçtiğimiz dönemde adı eski partneri Demet Özdemir ile anılmıştı.
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Özge Gürel'in sevgilisi de ünlü bir oyuncu çıktı.
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