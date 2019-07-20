Can Yaman ile aşk yaşayan Demet Özdemir'den şimdi de kalça şov! Göbek dansı olay olmuştu
Final yapmaya hazırlanan Erkenci Kuş'un başrol oyuncu Demet Özdemir, son günlerde danslarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz gün bikinisiyle göbek dansı yapan Özdemir'den bu sefer kalça şov geldi.
Final yapmaya son 3 bölümü kalan Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Demet Özdemir, oyunculuk kariyerinden önce dansçılık yapınca bu tutkusundan vazgeçemiyor. Erkenci Kuş'ta canlandırdığı Sanem karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan genç oyuncu, bu sefer kalça dansıyla herkesi mest etti.
Dizi sezonunun yorgunluğunu arkadaşlarıyla Alaçatı'da tatil yaparak atan Demet Özdemir, gittiği bir mekanda kırmızı bikinisinin üzerine giydiği mini eteğiyle kalça dansı yaptı. Oyuncunun o anları ise mekanda olan birinin çektiği video ile ortaya çıktı.
Mini eteği ile yaptığı kalça şovu olay olan Demet Özdemir'in o anları kameralara işte böyle yansıdı:
Dans tutkusundan vazgeçemeyen, oyunculuk kariyerinden önce bir dönem televizyon programlarında ve kliplerde dansçı olarak rol alan Özdemir'in bikinili göbek şovu ise kameralara şu şekilde yansımıştı: