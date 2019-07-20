Can Yaman ile aşk yaşayan Demet Özdemir'den şimdi de kalça şov! Göbek dansı olay olmuştu

Dizi sezonunun yorgunluğunu arkadaşlarıyla Alaçatı'da tatil yaparak atan Demet Özdemir, gittiği bir mekanda kırmızı bikinisinin üzerine giydiği mini eteğiyle kalça dansı yaptı. Oyuncunun o anları ise mekanda olan birinin çektiği video ile ortaya çıktı.