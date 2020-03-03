Can Yaman için şok eden suçlama kadın hayranı 'Beni dövdü' deyip şikayetçi oldu
'Libido' açıklamasıyla ortalığı karıştıran cinsiyetçi sözleriyle tepki çeken Can Yaman hakkında bir kadın hayranı herkesi şoke eden bir suçlamada bulundu.
Eski rol arkadaşı üzerinden yaptığı 'libido' açıklamalarıyla özellikle kadın oyuncuların tepkisini çeken Can Yaman, gündemde hala 'libido' tartışmaları sürerken vatani görevi için İzmir'e gitmişti. Askerden döndüğünde ise yanlış anlaşıldığını ifade eden Can Yaman için sular tam durulmuştu ki bir kadın hayranının şoke eden suçlaması ortaya çıktı.
İddialara göre, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunana lüks bir mekana giden Can Yaman, aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli bir genç hayranının isteği doğrultusunda fotoğraf çektirdi.
Yaman, kadın hayranının fotoğraf teklifini geri çevirmedi. Fakat fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız olan Can Yaman, genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.
Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. İddiaya göre; kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu.