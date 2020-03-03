Can Yaman için şok eden suçlama kadın hayranı 'Beni dövdü' deyip şikayetçi oldu

Eski rol arkadaşı üzerinden yaptığı 'libido' açıklamalarıyla özellikle kadın oyuncuların tepkisini çeken Can Yaman, gündemde hala 'libido' tartışmaları sürerken vatani görevi için İzmir'e gitmişti. Askerden döndüğünde ise yanlış anlaşıldığını ifade eden Can Yaman için sular tam durulmuştu ki bir kadın hayranının şoke eden suçlaması ortaya çıktı.