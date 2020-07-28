Can Yaman için İspanyol hayran evine yapmadığını bırakmadı kartoneti bile var
Bay Yanlış dizisinin başrolü Can Yaman için İspanyol bir kadın evinin duvarlarını fotoğraflarıyla donattı. Bununla da kalmadı dış duvarına da Can Yaman’ın resmini çizdirdi.
Şimdilerde Özge Gürel ile başrolünde rol aldığı dizi Bay Yanlış ile fırtınalar estiren, bir dönem İtalya'yı birbirine katan Can Yaman son zamanlarda İspanya'yı karıştırdı.
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Türk dizilerini takip eden ve "Erkenci Kuş" ile "Dolunay" dizilerinde oynayan Can Yaman'a özel hayranlık duyan İspanyolların Can Yaman çılgınlığı dur durak bilmeden devam ediyor.
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İspanya'daki bir kadın hayranı ise görenleri şaşkınlığa uğratan bir olaya imza attı. İspanyol hayran, evinin duvarlarını Can Yaman fotoğraflarıyla donattı.
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Bununla da kalmadı dış duvarına da Yaman’ın resmini çizdirdi. Oyuncunun kartonetini de evin baş köşesine yerleştirdi.
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