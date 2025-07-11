Can Yaman DJ sevgilisi Sara Bluma ile paylaştı! İşte kararı...
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Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman, DJ sevgilisi Sara Bluma'yla sürpriz bir karar aldı. Sosyal medya hesabından duyuran Yaman, hayranlarını heyecanlandırdı.
Oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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DJ sevgilisi Sara Bluma'yı geçen günlerde kucağına alıp kırmızı halıda yürüyen Yaman, bu kez sevgilisiyle sürpriz bir kararla İstanbul'a geldi.
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CAN YAMAN İSTANBUL'A GELDİ
Son dönemde aşk hayatıyla sıkça magazin gündeminde yer alan oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
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İtalya'ya olan sevgisiyle bilinen Yaman, bu kez DJ sevgilisi Sara Bluma ile birlikte İstanbul'a gelerek ilişkisini ilk kez duyurdu.
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