Can Yaman canlı yayında rekor kırdı kadın sunucuya teklifi dikkat çekti
Dün akşam İtalya'nın Canale5 televizyonuna çıkan Can Yaman'ın konuk olarak katıldığı program reyting rekorları kırdı.
Ünlü oyuncu Can Yaman dün akşam İtalya'nın Canale5 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk oldu program 4 milyon seyirci tarafından izlendi. Programın sunucusu Barbara d`Urso ise sosyal medya üzerinden Can Yaman'ın hayranlarına teşekkürlerini iletti.
Ancak Can Yaman'ın hayranları ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı. Programın sunucusu Barbara d'Urso Can Yaman hayranlarının stüdyo dışındaki görüntülerini gösterdi.
Koronavirüs tedbiri: Kuzey İtalya'daki koronavirüs tedbirleri nedeniyle programa seyirci alınmadı. Normalde Can Yaman'ın 100 İtalyan hayranı programa seyirci olarak katılacaktı. Milano stüdyosundan canlı gerçekleştirilen program, koronavirus vakaları nedeniyle önlem açısında programı seyircisiz yaptı.
Hayranları yalnız bırakmadı
Tatlı yiyelim tatlı konuşalım: Programın açılışında Can Yaman, sunucu Barbara d'Urso'ya bir Türk adeti olarak 'Tatlı yiyelim tatlı konuşalım' diyerek çikolata hediye etti. Çikolatayı çok sevdiğini ve evinin çikolata dolu olduğunu söylerken Can Yaman, Barbara d'Urso da "Ben de çok severim benim evimde de dolu. Bak ortak noktamız var. Beraber yaşayabiliriz" diye takıldı.