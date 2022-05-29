Can Yaman Aras Bulut İymenli'yi fena solladı! Bölüm başı alacağı servet yuh çektirdi
Aras Bulut İynemli’nin bölüm başına alacağı 700 bin TL gündemdeyken Can Yaman'ın alacağı ücret de belli oldu. Yakında dijital platformda yayınlanacak 'El Turco' dizisinde rol alacak olan Can Yaman'ın bölüm başına alacağı ücret belli oldu.
Son zamanlarda oyuncuların bölüm başına alacağı ücretler magazin basının gündeminde. Aras Bulut İynemli’nin Disney Plus'ın Atatürk dizisinden alacağı 700 bin TL’lik bölüm başı ücretinin yankıları hala devam ederken bir bomba da Can Yaman'dan geldi.
Uluslararası bir dijital platformda yayınlanacak olan “El Turco” dizisinde başrolde olacak Can Yaman'ın bölüm başı alacağı ücret duyanların ağzını açık bıraktı.
Bu aralar oyuncuların bölüm başına alacağı ücretler yeni sezon anlaşmalarının yapıldığı şu günlerde gündemde.
Aras Bulut İynemli’nin Disney Plus'ın Atatürk dizisinden alacağı 700 bin TL’lik bölüm başı ücretinin yankıları hala devam ediyor.