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Can Yaman Aras Bulut İymenli'yi fena solladı! Bölüm başı alacağı servet yuh çektirdi

Can Yaman Aras Bulut İymenli'yi fena solladı! Bölüm başı alacağı servet yuh çektirdi

Aras Bulut İynemli’nin bölüm başına alacağı 700 bin TL gündemdeyken Can Yaman'ın alacağı ücret de belli oldu. Yakında dijital platformda yayınlanacak 'El Turco' dizisinde rol alacak olan Can Yaman'ın bölüm başına alacağı ücret belli oldu.

Can Yaman Aras Bulut İymenli'yi fena solladı! Bölüm başı alacağı servet yuh çektirdi

Son zamanlarda oyuncuların bölüm başına alacağı ücretler magazin basının gündeminde. Aras Bulut İynemli’nin Disney Plus'ın Atatürk dizisinden alacağı 700 bin TL’lik bölüm başı ücretinin yankıları hala devam ederken bir bomba da Can Yaman'dan geldi. 

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Can Yaman Aras Bulut İymenli'yi fena solladı! Bölüm başı alacağı servet yuh çektirdi

Uluslararası bir dijital platformda yayınlanacak olan “El Turco” dizisinde başrolde olacak Can Yaman'ın bölüm başı alacağı ücret duyanların ağzını açık bıraktı. 

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Can Yaman Aras Bulut İymenli'yi fena solladı! Bölüm başı alacağı servet yuh çektirdi

Bu aralar oyuncuların bölüm başına alacağı ücretler yeni sezon anlaşmalarının yapıldığı şu günlerde gündemde. 

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Can Yaman Aras Bulut İymenli'yi fena solladı! Bölüm başı alacağı servet yuh çektirdi

Aras Bulut İynemli’nin Disney Plus'ın Atatürk dizisinden alacağı 700 bin TL’lik bölüm başı ücretinin yankıları hala devam ediyor.

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