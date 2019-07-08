Can Tanrıyar Seren Serengil'e karşı koruma talebinde bulundu! Ortalık karıştı!
Can Tanrıyar, Seren Serengil'in kendisini küçük düşürdüğünü iddia ederek mahkemeye başvurdu ve korunma talebinde bulundu.
Can Tanrıyar, Seren Serengil'in kendisini kamuoyunda küçük düşürdüğü iddiasıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu. Ancak mahkeme, Tanrıyar'ın koruma talebini reddetti. Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek, 'Uçankuş' adlı sitede yapılan haberlerden dolayı psikolojik şiddete uğradıkları gerekçesiyle Şubat ayında Can Tanrıyar'a yönelik şikayetçi olmuş ve koruma kararı aldırmışlardı.
Çiftin avukatı karara yönelik, "Seren Serengil'in çocuk sahibi olabilmesi için son senesidir. Bu tarz haberlerin neden olduğu strese bağlı olarak sürekli kanama geçirmekte ve anne olması bile engellenmektedir" demişti.
Mahkeme Can Tanrıyar'ın 4 ay süreyle Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek'e hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve konuta yaklaşmamasına yönelik karar vermişti.
Serengil ve eşi İpek'in ardından Can Tanrıyar da koruma kararı istemek amacıyla mahkemeye başvurdu. Seren Serengil'e yönelik koruma kararı almak isteyen Can Tanrıyar, mahkemeye sunduğu dilekçede daha öncesinde de Seren Serengil'e yönelik İstanbul 14. ve 22. Aile Mahkemeleri tarafından koruma kararı çıkartıldığını vurguladı.