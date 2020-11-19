Can Tanrıyar ile Tamar Oner nikah öncesi Wedding Shower düzenledi evlendi sandılar
Can Tanrıyar ve müstakbel eşi Tamar Oner, Baby Shower benzeri gibi "Wedding Shower" düzenledi. Duyanlar ''Bir de bu çıktı'' dedi.
Can Tanrıyar ile Tamar Oner, uzun süredir aşk yaşıyor. Evlilik kararı alan ünlü çift, geçtiğimiz temmuz ayında aile arasında bir nişan töreni yaptı. Çift, son olarak bebek doğmadan önce yapılan Baby Shower partilerinin bir benzeri olan Wedding Shower düzenledi.
Tamar Oner, Can Tanrıyar ve arkadaşlarının organize ettiği partide gelinliği andıran beyaz bir elbise giydi. Çift gecede pasta keserek yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Wedding Shower'da gelinleri ve nişanlısının çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaşan Tanrıyar, şunları yazdı:
"Resmi nikahımızdan 20 gün önce, müstakbel eşim, gelinlerim/kızlarım Revna ve Ayşe'yle... Revna yeni anne oldu, Ayşe'ninki yolda, bakalım bizimki ne zaman? Çocuklar-torunlar bir arada, inşallah...''
''Büyük bir aile olduk, tabi ki Oner ailesiyle birlikte... Allah'ımıza şükürler olsun... Wedding Shower'da artık kendisine 'Cici babaanne' dediğim Tamar'ım da prensesler gibi."