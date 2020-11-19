Can Tanrıyar ile Tamar Oner nikah öncesi Wedding Shower düzenledi evlendi sandılar

Wedding Shower'da gelinleri ve nişanlısının çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaşan Tanrıyar, şunları yazdı:

"Resmi nikahımızdan 20 gün önce, müstakbel eşim, gelinlerim/kızlarım Revna ve Ayşe'yle... Revna yeni anne oldu, Ayşe'ninki yolda, bakalım bizimki ne zaman? Çocuklar-torunlar bir arada, inşallah...''