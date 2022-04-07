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Can dostundan Seda Sayan'a darbe! Bakın ne hediye aldı? Safiye Soyman: Oğlumu günde 30 kez...

Can dostundan Seda Sayan'a darbe! Bakın ne hediye aldı? Safiye Soyman: Oğlumu günde 30 kez...

25 yaş küçük aşkıyla evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'a can dostu Safiye Soyman'ın aldığı hediye ortaya çıktı. Soyman, MS hastası oğluyla ilgili açıklama yaptı.

Can dostundan Seda Sayan'a darbe! Bakın ne hediye aldı? Safiye Soyman: Oğlumu günde 30 kez...

Safiye Soyman, henüz 13 yaşında, görücü usulü tanışıp 15 gün nişanlı kaldığı Ziya Akaröz ile evlendi, Ümran Erler adında bir kızı (1975) ve Harun (1977) adında bir oğlu oldu. 

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Can dostundan Seda Sayan'a darbe! Bakın ne hediye aldı? Safiye Soyman: Oğlumu günde 30 kez...

1985'te Akaröz'den boşanan şarkıcı, 1999'dan beri Faik Öztürk'le birlikte.

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Can dostundan Seda Sayan'a darbe! Bakın ne hediye aldı? Safiye Soyman: Oğlumu günde 30 kez...

TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk olan 61 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı, 20 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun (45) hakkında açıklama yaptı.

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Can dostundan Seda Sayan'a darbe! Bakın ne hediye aldı? Safiye Soyman: Oğlumu günde 30 kez...

 Soyman, “Oğlum şu an Burdur’da, oranın havası iyi geldi. Yardımcım Bekir oğlumu Burdur’a götürdü." ifadelerini kullandı. 

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