Can Bonomo'yu korkutan tehdit iddiası! Mahkemeye başvurdu...

Mesajda yer alan “İstersem aslında senin canına da kıyabilirim” ifadesi üzerine Bonomo’nun avukatı harekete geçti. İstanbul Aile Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, sanatçının yoğun bir korku ve psikolojik baskı altında olduğu belirtildi.