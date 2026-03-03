Can Bonomo'yu korkutan tehdit iddiası! Mahkemeye başvurdu...
Şarkıcı Can Bonomo, sosyal medya üzerinden aldığı tehdit mesajları sonrası hukuki yollara başvurdu. İddiaya göre Mehmet B. isimli bir kişi, Instagram üzerinden Bonomo’ya ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderdi.
Mesajda yer alan “İstersem aslında senin canına da kıyabilirim” ifadesi üzerine Bonomo’nun avukatı harekete geçti. İstanbul Aile Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, sanatçının yoğun bir korku ve psikolojik baskı altında olduğu belirtildi.
Mahkeme, Mehmet B.’nin Can Bonomo’yu iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti. Ancak Bonomo, verilen kararın yeterli olmadığını savundu.
Sanatçı, tehdit içerikli mesajların açık bir ölüm tehdidi taşıdığını belirterek daha güçlü önlemler talep etti. Avukatı aracılığıyla, şüpheli hakkında “zorlama hapsi” uygulanmasını ve güvenliği için sivil koruma tahsis edilmesini istedi.
Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.