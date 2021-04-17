Can Bonomo ve Öykü Karayel bebeklerini kucağına aldı bakın ne isim verdiler
Can Bonomo ile evli olan oyuncu Öykü Karayel, bu sabah saatlerinde ilk bebeğini dünyaya getirdi.
2018 yılında dünyaevine giren Öykü Karayel ve Can Bonomo, mutlu evliliklerini bebekleriyle taçlandırdı. Ünlü çift, bugün ilk kez çocuklarını kucağına aldı.
Bu sabah doğum yapan Öykü Karayel ve bebeğinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çift, erkek bebeklerine de Roman ismini verdi.
Çiftten bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım gelmezken baba Can Bonomo ilk hamlesini yaptı. Başarılı şarkıcı Instagram hesabının açıklama kısmında yaza "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" yazdı.
Torun heyecanı yaşayan Öykü Karayel'in babası Cengiz Karayel de Twitter hesabından "Evet doğdu. Kesin bilgidir" diyerek heyecanını paylaştı.