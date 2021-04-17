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Can Bonomo ve Öykü Karayel bebeklerini kucağına aldı bakın ne isim verdiler

Can Bonomo ve Öykü Karayel bebeklerini kucağına aldı bakın ne isim verdiler

Can Bonomo ile evli olan oyuncu Öykü Karayel, bu sabah saatlerinde ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Can Bonomo ve Öykü Karayel bebeklerini kucağına aldı bakın ne isim verdiler

2018 yılında dünyaevine giren Öykü Karayel ve Can Bonomo, mutlu evliliklerini bebekleriyle taçlandırdı. Ünlü çift, bugün ilk kez çocuklarını kucağına aldı.

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Can Bonomo ve Öykü Karayel bebeklerini kucağına aldı bakın ne isim verdiler

Bu sabah doğum yapan Öykü Karayel ve bebeğinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çift, erkek bebeklerine de Roman ismini verdi.

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Can Bonomo ve Öykü Karayel bebeklerini kucağına aldı bakın ne isim verdiler

Çiftten bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım gelmezken baba Can Bonomo ilk hamlesini yaptı. Başarılı şarkıcı Instagram hesabının açıklama kısmında yaza "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" yazdı.

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Can Bonomo ve Öykü Karayel bebeklerini kucağına aldı bakın ne isim verdiler

Torun heyecanı yaşayan Öykü Karayel'in babası Cengiz Karayel de Twitter hesabından "Evet doğdu. Kesin bilgidir" diyerek heyecanını paylaştı.

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