Can Bonomo, Öykü Karayel aşka geldi! Maskesiz çift birbirlerini öpmeye doyamadı
Önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, keyifli halleriyle dikkat çekti. Bonomo, sık sık hamile eşine öpücükler kondurdu.
Oyuncu Öykü Karayel, şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, önceki gün Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi. Öğlen saatlerinde baş başa yemek yiyen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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Kahkaha atarak, sohbet eden ikili, birbirlerini öpmeye doyamadı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; mekan çıkışında gazetecilerin sorularına sessiz kalan Karayel, hamileliğini soran muhabirlere, "Teşekkür ederim" demekle yetindi.
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"Eşinizin aşermeleri var mı?" sorusuna yanıt vermek istemeyen Can Bonomo, "Arkadaşlar çok kalabalık olduk. Malum koronavirüs var" diyerek, hızla oradan uzaklaştı.
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Bonomo'nun bu sözlerine karşılık, tedbir amaçlı maske takmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
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