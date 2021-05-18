Can Bonomo İsrail-Filistin yorumuna kızdı yazdıklarıyla Twitter'ı ayağa kaldırdı

Can Bonomo gelen bu çirkin yorum karşısında sessizliğini bozarak, şunları yazdı:

“Israil asıllı biri değilim ben, İspanyol kökenli bir Türk’üm. Bunların hiçbiri beni tanımlayan şeyler değil, ırk ve coğrafyayla kafayı bozmuş mikro insanlar bana hatırlamadığı sürece, gün içerisinde aklıma dahi gelmiyor.''