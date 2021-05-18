Can Bonomo İsrail-Filistin yorumuna kızdı yazdıklarıyla Twitter'ı ayağa kaldırdı
Can Bonomo, Instagram'da kendisine gelen bir yoruma kızınca açtı ağzını yumdu gözünü... Bonomo, yazdıklarıyla Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
Geçtiğimiz haftalarda ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan şarkıcı Can Bonomo, SMA hastası bir bebek için şapkasını satışa çıkardı. Bonomo, Demet Evgar'ın da destek olduğu SMA hastası Miran bebek için uğurlu şapkasını satarak gelen parayı Miran bebeğe bağışlayacaktı.
Bonomo'nun bu hamlesine bir takipçisinden ''Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz'' şeklinde bir yorum geldi. Bu yoruma sinirlenen Bonomo, açtı ağzını yumdu gözünü, bunu yazan takipçisine ateş püskürdü.
Can Bonomo gelen bu çirkin yorum karşısında sessizliğini bozarak, şunları yazdı:
“Israil asıllı biri değilim ben, İspanyol kökenli bir Türk’üm. Bunların hiçbiri beni tanımlayan şeyler değil, ırk ve coğrafyayla kafayı bozmuş mikro insanlar bana hatırlamadığı sürece, gün içerisinde aklıma dahi gelmiyor.''
''Filistin’de yaşamını yitiren masum insanlar ve çocuklarla ilgili fikirlerimi belirttim. Daha önce de belirtmiştim. Dünyayı Instagram’dan değiştirmeye çalıştığınız için geri kalan hiçbir şeyi takip edemiyorsunuz sanıyorum.''