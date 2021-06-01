Çamlıca Kulesi ziyarete açıldı! İlk ziyaretçisi Ayvaz ailesi oldu işte Çamlıca Kulesi ücretleri...
İSTANBUL'da hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açılışı yapılan Çamlıca Kulesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaret için iki farklı ücretlendirme yapıldı. Tam ücret 60 lira, indirimli ücret ise 30 lira olarak belirlendi.
İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı. Kulenin ilk ziyaretçileri Kenan Ayvaz ve ailesi oldu. Ayvaz ailesi, kulenin seyir terasından İstanbul manzarasını izledi ve kuleye ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Aileye, ilk ziyaretçi olmaları nedeniyle hediye takdim edildi.
Kenan Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etmek için sabah Bolu'dan İstanbul'a geldiklerini belirterek, "Bir hafta önce de Almanya'dan gelmiştik. Şu an kelebek gibi uçuyorum. Havadayız, gökyüzünde hissediyorum kendimi. Böyle bir eseri herkesin görmesini isterim" dedi.
"İlk misafir olacağımızı düşünmüyorduk" diyen Ayvaz, "Oğlum çok gelmek istiyordu ve sabah direkt buraya geldik. İlk ziyaretçi olmak bizim için de sürpriz oldu. Hediye de çok güzel oldu. Ömür boyu bu anı hiç unutmayacağız. Almanya'ya döndüğümde bütün çevreme harika bir eser olduğunu söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.
Kenan Ayvaz'ın eşi Vira Ayvaz da hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çamlıca Kulesi'nin inşasından beri kuleyi çok merak ediyorduk. Şu anda kelimelerle anlatamayacağım bir duygu yaşıyorum. Beklentilerimizden daha güzel, harika... Merak eden herkes gelsin, ziyaret etsin." dedi.