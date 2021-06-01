Çamlıca Kulesi ziyarete açıldı! İlk ziyaretçisi Ayvaz ailesi oldu işte Çamlıca Kulesi ücretleri...

"İlk misafir olacağımızı düşünmüyorduk" diyen Ayvaz, "Oğlum çok gelmek istiyordu ve sabah direkt buraya geldik. İlk ziyaretçi olmak bizim için de sürpriz oldu. Hediye de çok güzel oldu. Ömür boyu bu anı hiç unutmayacağız. Almanya'ya döndüğümde bütün çevreme harika bir eser olduğunu söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.