İbrahim Esin ise, “Yolculuğumuz fazla uzağa değil İzmit'e gidiyoruz. Orada bahçe tarzı bir yerimiz var 17 günü öyle değerlendireceğiz. Navigasyon 1,5 saat gösteriyor ama yolun durumu biraz sıkıntılı. Biraz kaçma gibi görünüyor ama İstanbul'dan kurtulma, uzaklaşma diyelim. Normalde bu tarihlerde gitme planı yoktu ama malum kapanmalardan dolayı bu tarihe çekme durumunda kaldık" diye konuştu.