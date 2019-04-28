Çamlıca Camii’nde sabah namazı yoğunluğu Karamollaoğlu buna ne diyecek?
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından hedef haline getirilip eleştirilere maruz bırakılan Çamlıca Camii'nde sabah namazlarında dahi yoğunluk olması o eleştirilerin ne kadar haksız olduğunu gün yüzüne çıkarıyor.
İstanbul İl Müftülüğü’nce düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş sabah namazında Büyük Çamlıca Camii’ne akın etti. Cami içinde ve iç avluda yer bulamayan cemaat dış avluda saf tuttu.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl Müftülüğü, sabah namazında binlerce genci Büyük Çamlıca Camii’nde buluşturdu.
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Türkiye’nin en büyük camisi olma özelliğine sahip olan dev kompleks, sabah namazına akın eden gençler ve her yaştan vatandaşlar tarafından hınca hınç dolduruldu.
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Sabah namazını eda etmek isteyen vatandaşların yer bulmakta zorlanması üzerine sık sık anonslarla yer açıldı. Cami içine ve iç avluya sığmayan cemaat, dış avluda namaza durdu. Camideki tarihi kalabalık, havadan da görüntülendi.
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