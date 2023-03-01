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Caminin minaresi yıkıldı apartmanı böyle ikiye böldü

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Caminin minaresi yıkıldı apartmanı böyle ikiye böldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki 15 camiden 11'i Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Camilerden birinin minaresi üzerine devrildiği apartmanı ikiye böldü.

Caminin minaresi yıkıldı apartmanı böyle ikiye böldü

Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 şiddetindeki depreme dayanamayan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Abdullah Günaydın Cami minaresi, üzerine devrildiği apartmanı ikiye böldü.

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Caminin minaresi yıkıldı apartmanı böyle ikiye böldü

Saat 04:17’de yaşanılan yıkıcı depreme dayanamayan Gölbaşı Abdullah Günaydın Cami minaresi yan tarafta bulunan 3 katlı Sevgi Dündar Apartmanı'nın üzerine devrildi.

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Caminin minaresi yıkıldı apartmanı böyle ikiye böldü

Devrilen minare apartmanın 3. katını ikiye böldü. Devrilen minare aynı zamanda 4 parça haline gelirken, iki parçası cami ve apartman önüne, iki parçası ise bölünen apartmanın içerisinde kaldı.

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Caminin minaresi yıkıldı apartmanı böyle ikiye böldü

Minarenin yıkılmasından dolayı apartman içerisinde bulunan 7 yaşlarındaki bir çocuğun enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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