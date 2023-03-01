Caminin minaresi yıkıldı apartmanı böyle ikiye böldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki 15 camiden 11'i Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Camilerden birinin minaresi üzerine devrildiği apartmanı ikiye böldü.
Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 7.7 şiddetindeki depreme dayanamayan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Abdullah Günaydın Cami minaresi, üzerine devrildiği apartmanı ikiye böldü.
Saat 04:17’de yaşanılan yıkıcı depreme dayanamayan Gölbaşı Abdullah Günaydın Cami minaresi yan tarafta bulunan 3 katlı Sevgi Dündar Apartmanı'nın üzerine devrildi.
Devrilen minare apartmanın 3. katını ikiye böldü. Devrilen minare aynı zamanda 4 parça haline gelirken, iki parçası cami ve apartman önüne, iki parçası ise bölünen apartmanın içerisinde kaldı.
Minarenin yıkılmasından dolayı apartman içerisinde bulunan 7 yaşlarındaki bir çocuğun enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.