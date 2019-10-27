Caminin kapısına kilit vuruldu vatandaş demirden atlayıp ibadet ediyor
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bulunan Söğütlübahçe Camii'nde, avluyu çevreleyen duvardaki 2 demir kapıdan 1'inin zincirlendi. Vatandaş, diğer kapıya kadar yürümeyip demirlerden atlayarak camiye giriş yapıyor.
Çocuklar tuvaleti kullanıyor diye asma kilitle kapatılan cami, cemaatin tepkisine neden oldu. Camiye girmek için 300 metre yürümek zorunda kalan ya da demirlerden atlayan cemaat, kilitli kapının açılmasını isteyerek isyan etti. urumu müftülük yetkililerine bildirdiklerini belirten ilçe sakinleri, kilidin kaldırılmadığını söyledi.
Emekli polis Kerim Yavuzyiğit, özellikle sabah namazlarında zorluk yaşadıklarını belirterek, "Sitemizden camiye açılan kapıyla uzun süredir namaz kılmaya gidebiliyorduk. Bu kapıyı kullanıyorduk; fakat kapının kapatılmasının ardından yağmurlu veya soğuk havalarda 300-400 metre dolaşarak, yürüyoruz. 50 yaşında emekli bir devlet memuruyum. Allah'ın evi kapalı olur mu? İlk defa burada gördüm" dedi.
Sorunun çözülmesi gerektiğini kaydeden Yavuz Yiğit de "Kapının kapatılmasına sebep olarak çocukların tuvaletleri kullanmalarını söylüyorlar. Çocuk camiye küçükken gelmeyecek de ne zaman gelecek?" dedi.
İsteyen gelir isteyen gelmez: Yaşlıların camiye gelirken, zorlandıklarını söyleyen Tahsin Kol ise şu ifadelere yer verdi:
- "Bizim gibi yaşlıların dolaşması çok zor. Rahatsızız, dizlerimiz ağrıyor. Kapıyı açarken caminin önündeki kapıyı da açın dedik. Bize 'Olay bitmiştir, isteyen gelir istemeyen gelmez' dendi."