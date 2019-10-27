Caminin kapısına kilit vuruldu vatandaş demirden atlayıp ibadet ediyor

Çocuklar tuvaleti kullanıyor diye asma kilitle kapatılan cami, cemaatin tepkisine neden oldu. Camiye girmek için 300 metre yürümek zorunda kalan ya da demirlerden atlayan cemaat, kilitli kapının açılmasını isteyerek isyan etti. urumu müftülük yetkililerine bildirdiklerini belirten ilçe sakinleri, kilidin kaldırılmadığını söyledi.