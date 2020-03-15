Camilerde namaz kılmak askıya alındı Trump koronavirüs testinin sonucu açıklandı
Dünya koronavirüs (Covid-19) kabusuyla sarsılıyor. Lübnan ve Libya'da camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklandı. ABD Başkanı Donald Trump için yapılan koronavirüs testinin sonucu çıktı. İŞte dünyadan son koronavirüs haberleri...
Tüm dünya yeni tip koronavirüsle (Covid-19) kabusuyla baş etmeye çalışıyor. Lübnan'da koronavirüsle mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı. ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. ABD’de koronalı vaka sayısının 2 bin 700'ü geçerken, ölü sayısı ise 58'e yükseldi. Afrika ülkelerinden Ruanda ve Esvatini'de ilk koronavirüs vakalarına rastlandı. Koronavirüsün yeni merkezi olarak gösterilen Avrupa ise peş peşe gelen ölümlerle sarsılıyor... İşte dünyadan en son koronavirüs haberleri...
Trump'a yapılan koronavirüs testi negatif çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (aovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi. Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti. Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.
Trump'la görüşen Brezilya lideri koronavirüse yakalanmıştı
Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti. Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.
Lübnan'da camilerde namazlar askıya alındı
Lübnan'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı. Lübnan Fetva Makamından yapılan açıklamada, camilerin, ezanların okunması için açık tutulacağı, cemaatle namaz kılmanın askıya alındığı belirtildi. Kararın, Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan'ın ülkedeki İslam alimleri ve müftülerle yaptığı görüşmenin ardından alındığı ifade edildi. Covid-19 vakasının 93 olduğu ülkede, 3 kişi söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.