Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'ten Boji'ye kurulan 'kaka' kumpasına tepki

İSTANBUL’u toplu taşıma araçlarıyla gezerek ünlenen Boji’nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddiası sosyal medyayı birbirine kattı. İddialar üzerine Boji’nin gün boyu eğitim merkezinde olduğu bildirilirken, dışkının koltuğa bir yolcu tarafından koyulduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada 'Boji'ye kumpas' etiketleriyle binlerce tepki mesajı paylaşıldı. Boji ile ilgili dikkat çeken tepkilerden biri de Camdaki Kız dizisinin Nalan karakteriyle son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olan Burcu Biricik'ten geldi.