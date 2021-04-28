Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in mesleğini duyanlar şaştı kaldı!
Camdaki Kız dizisindeki oyunculuğuyla izleyicilerden tam not alan Burcu Biricik'in asıl mesleği bambaşka. Güzel oyuncunun mesleğini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.
Kırmızı Oda dizisindeki Boncuk performansının ardından kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Burcu Biricik, şimdilerde Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteri ile ekranları kasıp kavuruyor.
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Burcu Biricik, şimdi de asıl mesleği ile gündeme geldi. Burcu Biricik aslında oyunculuktan bambaşka bir işe sahip. Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu.
Oyunculuğa karşı olan ilgisi ağır basan 31 yaşındaki Burcu Biricik mesleğini bıraktı. Güzel oyuncunun, Van gerçekleştirilen 45 günlük kazı çalışmalarında yer aldığı da öğrenildi.
Burcu Biricik kimdir?
Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı’da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.