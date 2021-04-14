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Camdaki Kız'ın Muzo'su bomba bir isim çıktı sevilen isim Camdaki Kız kadrosunda

Camdaki Kız'ın Muzo'su bomba bir isim çıktı sevilen isim Camdaki Kız kadrosunda

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisine çok sevilen bir isim daha dahil oldu. Dizideki gizem çözüldü.

Camdaki Kız'ın Muzo'su bomba bir isim çıktı sevilen isim Camdaki Kız kadrosunda

Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu, ortalığı kasıp kavurdu. Birbirleriyle uyumları, hikayeleri her hafta hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyaya damga vurdu. Bu beğenilen durumu fırsata çeviren Kanal D, yeni dizisi Camdaki Kız için herkesin onayını alan iki ünlü ismi yeniden televizyon ekranlarına taşıdı. Üstelik çok iddialı bir yapımla...

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Camdaki Kız'ın Muzo'su bomba bir isim çıktı sevilen isim Camdaki Kız kadrosunda

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden diziye uyarlanan Camdaki Kız, daha yayımlanan ilk tanıtım videosuyla bile milyonlarca kez izlendi. YouTube'un trend videolarında uzun bir süre yerini aldı.

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Camdaki Kız'ın Muzo'su bomba bir isim çıktı sevilen isim Camdaki Kız kadrosunda

Herkesin merakla beklediği dizi ise geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayımlandı. Camdaki Kız henüz daha birinci bölümüyle ise ilgi odağı oldu. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı.

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Camdaki Kız'ın Muzo'su bomba bir isim çıktı sevilen isim Camdaki Kız kadrosunda

Dizide Burcu Biricik ve Feyyaz Şerfioğlu yine uyumları ve oyunculuklarıyla alkışları toplarken dizideki bir karakter hiç yüzünü göstermedi.

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