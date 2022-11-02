Camdaki Kız'ın Levent eniştesi Tuğrul Tülek: ''Bana dışarda Levent enişte diye sesleniyorlar!''
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan, Kanal D'de ekrana gelen, perşembe akşamlarının reyting rekortmeni Camdaki Kız'ın Levent eniştesi Tuğrul Tülek, Sarıyer'de kameralara yansıdı. Dizi ve kendisiyle yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'Camdaki Kız'da 'Levent' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tuğrul Tülek, diziyle ilgili açıklamalar yaptı.
Sosyal medya hesabından sık sık dizi setini paylaşan Tülek, 'Camdaki Kız'ın kadın oyuncuları; Burcu Biricik, Feri Baycu Güler, Selma Ergeç ve Nur Sürer ile çekim arasında poz vermişti.
Tülek, dizi çekimlerinde en çok yemek sahnelerinde zorlandıklarını ve sahnenin tekrar edildiğini söyledi. “Bir gün içinde iki yemek sahnesi çekiliyorsa çok zorlanıyorum. Çünkü çok yemek yiyorum ben sahnelerde" dedi.
Tülek, "Mesela sabah kahvaltı sahnesi çekiliyordu bir gün akşam, akşam yemeği sahnesi çekiliyor bütün gün o masanın etrafındayım ve sürekli yemek yiyorum ve geneli var yakını var sıkı ikilisi var detayı var osu var busu var derken ben sürekli o iştahla yemek yemek zorundaymışım hissi biraz beni zorluyor bazı günler ama gerçekten yemek yerken terliyorum” diyerek esprili yanıt vermişti.