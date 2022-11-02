Camdaki Kız'ın Levent eniştesi Tuğrul Tülek: ''Bana dışarda Levent enişte diye sesleniyorlar!''

Tülek, "Mesela sabah kahvaltı sahnesi çekiliyordu bir gün akşam, akşam yemeği sahnesi çekiliyor bütün gün o masanın etrafındayım ve sürekli yemek yiyorum ve geneli var yakını var sıkı ikilisi var detayı var osu var busu var derken ben sürekli o iştahla yemek yemek zorundaymışım hissi biraz beni zorluyor bazı günler ama gerçekten yemek yerken terliyorum” diyerek esprili yanıt vermişti.