Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan evli mi eşinin ismi ne herkesten sakladığı oğlu İlhan'ı paylaştı

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine can veren Cihangir Ceyhan, özel hayatını gizli yaşamayı severken Ceyhan ilk kez eşi ve çocuğunu paylaştı. Pek çok kişi oyuncunun evli olduğunu bile bilmezken görenler 'evli ve çocuklu Ceyhan' yorumunda bulundu. İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın ailesi...