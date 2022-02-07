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Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan evli mi eşinin ismi ne herkesten sakladığı oğlu İlhan'ı paylaştı

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan evli mi eşinin ismi ne herkesten sakladığı oğlu İlhan'ı paylaştı

Camdaki Kız dizisinin Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan evli ve çocuklu çıktı. Oğlu İlhan Cihangir'in doğum gününü paylaşan Cihangir Ceyhan'ın eşinin ismi merak ediliyor.

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan evli mi eşinin ismi ne herkesten sakladığı oğlu İlhan'ı paylaştı

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine can veren Cihangir Ceyhan, özel hayatını gizli yaşamayı severken Ceyhan ilk kez eşi ve çocuğunu paylaştı. Pek çok kişi oyuncunun evli olduğunu bile bilmezken görenler 'evli ve çocuklu Ceyhan' yorumunda bulundu. İşte Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'ın ailesi...

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Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan evli mi eşinin ismi ne herkesten sakladığı oğlu İlhan'ı paylaştı

Camdaki Kız dizisinin Hayri'si özel hayatını ilk kez paylaştı. Cihangir Ceyhan, sosyal medyayı aile saadeti ile sallarken görenler Ceyhan'ın evli ve çocuklu olduğunu bilmiyordu.

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Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan evli mi eşinin ismi ne herkesten sakladığı oğlu İlhan'ı paylaştı

Ceyhan paylaşımında, ""İlhan Cihangir'imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin" sözlerine yer verdi. İşte Cihangir Ceyhan'ın oğlu İlhan Cihangir'in 1 yaşına bastığı kutlamadan görüntüler..

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Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan evli mi eşinin ismi ne herkesten sakladığı oğlu İlhan'ı paylaştı

Özel hayatını gizli yaşamayı seven Cihangir Ceyhan eşinin fotoğrafını da ilk kez paylaştı. Eşinin ismi ise sosyal medyada merak konusu oldu.

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