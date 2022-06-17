Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan bomba bir projeye imza attı! Yeni partneri de...
Camdaki Kız'da Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan yeni bir proje ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Aytaç Medya imzalı proje ile kamera karşısına geçecek olan Ceyhan'ın dizideki partneri ise sevilen oyuncu Pelin Karahan olacak..
Son olarak Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan bomba bir proje ile yeni sezona başlamaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturacağı projede Ceyhan'ın partneri bir zamanlar Kavak Yelleri dizisi ile hafızalara kazınan Pelin Karahan olacak..
Camdaki Kız'dan sezon finali
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Camdaki Kız 47. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süreliğine ara verecek.
Yeni bir projeyle el sıkıştı
Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye sonradan dahil olan ve Hayri karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Cihangir Ceyhan'ın sezon finalinin ardından yeni bir projeyle el sıkıştığı öğrenildi.
Kafaları karıştıran Hayri karakteri
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'a sonradan dahil olan Hayri karakteri, diziye girdiği andan itibaren olayların seyrini değiştirerek herkesin kafasını karıştırmıştı.