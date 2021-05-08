Camdaki Kız'ın başrolü bekaret testi sahnesi hakkında bakın neler söyledi
Nur Sürer, Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez açıklama yaptı. Kanal D'de yayımlanan dizi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Camdaki Kız dizisi geçtiğimiz haftalarda seyirci tarafından topa tutuldu. Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakterini Nur Sürer'in oynadığı Feride karakteri bekaret testi yaptırmaya götürdü. Bu anları televizyon ekranlarında gören seyirci, ekran başında saç baş yoldu.
Sosyal medyada bir anda Camdaki Kız dizisi ve Burcu Biricik hakkında binlerce paylaşım yapıldı. Bu tarz cinsiyetçi baskıların ekranlarda gösterilmesi nedeniyle normalleştiğini savunanlar böyle bir sahnenin çekilmiş olmasına tepkilerini sert gösterdi.
Tepkilerin ardı sıra kesilmeyince dizinin uyarlandığı eser sahibi Gülseren Budayıcıoğlu bile açıklama yapmak zorunda kaldı. Budayıcıoğlu, böyle bir sahnenin kitapta yer almadığını söyledi.
Ayrıca yıllar önce Hazal Kaya da 'Adını Feriha Koydum' dizisinin senaryosunda yazan bekaret testi sahnesini oynamayı kabul etmediğini açıklamıştı.