Camdaki Kız'da sinsi Selen fena köşeye sıkışacak! Diziye öyle biri geliyor ki kirli çamaşırları dökülecek
Kanal D'nin en çok seyredilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız 2. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin kadrosuna öyle bir isim geliyor ki, tüm dengeler değişecek. İşte Camdaki Kız'ın kadrosuna giren o isim...
Hem gerçek hayattan uyarlanan hikayesi hem de oyuncuları ile perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız, her bölümü ile olay oluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından ekranlara uyarlanan diziye öyle bir isim geliyor ki duyanlar şok oluyor.
Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Camdaki Kız dizisine dahil olan isim heyecan yarattı. Camdaki Kız kadrosuna Cemal Hünal Emir karakteri ile katıldı. Cemal Hünal'ın canlandırdığı Emir karakterinin Selen'in eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
Issız Adam Cemal Hünal kadroda
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Issız Adam filminde 'Alper' karakteriyle hafızalara kazanan Cemal Hünal, Camdaki Kız dizisine dahil oldu. Koroğlu ailesinin kızları Selen'in eski sevgilisini canlandırarak "Emir" rolüne hayat verecek olan başarılı oyuncu dizideki dengeleri yerinden oynatacak.
Peki dizideki Nalan gerçekte Alara Koçibey mi?
Dizinin başlaması ile birlikte dedikodu kazanı yeniden alev aldı. Dizideki baş kahraman Nalan'ın aslında Alara Koçibey olduğu iddiası yeniden gündeme geldi. Cem Uzan'ın karısı olan Alara Koçibey'in bir dönem şoförü ile aşk yaşaması, eşi Cem Uzan'ın kadınlara olan düşkünlüğü ve onu aldatması da hikayedeki en büyük benzerliklerden biri.