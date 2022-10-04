Camdaki Kız'da sinsi Selen fena köşeye sıkışacak! Diziye öyle biri geliyor ki kirli çamaşırları dökülecek

Hem gerçek hayattan uyarlanan hikayesi hem de oyuncuları ile perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız, her bölümü ile olay oluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından ekranlara uyarlanan diziye öyle bir isim geliyor ki duyanlar şok oluyor.