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Camdaki Kız'da dengeleri sarsacak veda! O isim ayrılıyor Hayri bombası da patlıyor

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Camdaki Kız'da dengeleri sarsacak veda! O isim ayrılıyor Hayri bombası da patlıyor

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'da şoke eden bir ayrılık yaşanacak. Dizinin başrol oyuncusu 61. bölümle yapıma veda ediyor.

Camdaki Kız'da dengeleri sarsacak veda! O isim ayrılıyor Hayri bombası da patlıyor

Kanal D’nin OGM Pictures imzalı dizisi 'Camdaki Kız' üçüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Ünlü yönetmen Nadim Güç’ün çektiği dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden ekrana uyarlanmıştı.

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Camdaki Kız'da dengeleri sarsacak veda! O isim ayrılıyor Hayri bombası da patlıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bu sezon sonunda bitmesi planlanan dizinin 61. bölümü büyük bir ayrılığa sahne olacak.

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Camdaki Kız'da dengeleri sarsacak veda! O isim ayrılıyor Hayri bombası da patlıyor

Entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi(Cana) projeye veda edecek. 

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Camdaki Kız'da dengeleri sarsacak veda! O isim ayrılıyor Hayri bombası da patlıyor

61. bölümde Hayri’nin eşi Türkan da dizinin hikayesine dahil olacak. Türkan’a hayat verecek oyuncu henüz belli olmadı. 

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