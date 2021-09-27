Camdaki Kız Tako Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları

Camdaki Kız dizisinin Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yazıcı ve Forbes yaz başında beraber çıktıkları tatildeki fotoğraf kareleriyle dikkat çekmişti. Oldukça mutlu bir birliktelik yaşayan çift, sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor. Şenay Forbes yeni paylaşımlarıyla öne çıktı. Forbes yaza veda ederken mayolu pozlarını paylaştı.