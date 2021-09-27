Camdaki Kız Tako Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları
KANAL D Camdaki Kız dizisinde "Tako" karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şenay Forbes yaza bikinili pozlarla veda etti. Şenay Forbes'in paylaşımına beğeni yağdı.
Camdaki Kız dizisinin Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yazıcı ve Forbes yaz başında beraber çıktıkları tatildeki fotoğraf kareleriyle dikkat çekmişti. Oldukça mutlu bir birliktelik yaşayan çift, sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor. Şenay Forbes yeni paylaşımlarıyla öne çıktı. Forbes yaza veda ederken mayolu pozlarını paylaştı.
"Bitti" notuyla arka arkaya yazdan kareler paylaşan Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı. Şenay Forbes'in bikinili pozlarına sevgilisi Hamza Yazıcı ise kalp emojisi bıraktı.
"Bitti" notuyla arka arkaya yazdan kareler paylaştı
"Bitti" notuyla arka arkaya yazdan kareler paylaşan Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı. Şenay Forbes'in bikinili pozlarına sevgilisi Hamza Yazıcı ise kalp emojisi bıraktı.