Camdaki Kız Survivor Alev Alev çakıldı Bir Zamanlar Kıbrıs Mucize Doktor'a şok! Reytingde zirve bakın kimin
8 Nisan 2021'in reyting sonuçları Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız, Alev Alev, Survivor'u hüsrana uğrattı. Bir Zamanlar Kıbrıs, Mucize Doktor'u geçen dizi şaşırttı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanından ekrana uyarlanan Camdaki Kız dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle hüsrana uğradı. Hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamamış olan Sedat’ın tek çaresi zeki ve dünyalar güzeli Nalan ile evlenmek olduğu bölüm seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaramadı.
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve haftanın belirli günleri izleyici ile buluşan Survivor 2021'in 8 Nisan tarihli son bölümünde yiyecek ödül oyunu için takımlar adeta canını dişine taktı. Rekabetin giderek arttığı yarışmada ödülün sahibi gönüllüler takımı olduğu Survivor'un son bölümü dün akşam dibe çakıldı.
Bülent'in ölmesinden sonra Çiçek ve İskender ne yapacağını bilemezken, beklenmedik bir isim bu cinayete dair bir ipucu bulduğu Alev Alev, bu hafta reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Yeni cerrah Muhsin, Ali gibi bir teşhis dehasıdır ve hastane gündemine bomba gibi düştü. Kendini tehdit altında hisseden Ali vakayı ondan önce çözmeye karar verdiği Mucize Doktor reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı.