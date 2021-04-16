Camdaki Kız reytinglerde Esra Erol ve Bir Zamanlar Çukurova'ya yenildi
Camdaki Kız, Alev Alev, Survivor, Bir Zamanlar Kıbrıs, Mucize Doktor ve Akrep'i memnun etmedi. Zirveye yerleşen dizi Bir Zamanlar Çukurova olurken, Esra Erol da iddialı dizileri solladı.
Televizyon ekranlarının birbirinden iddialı dizilerinin reytingleri belli oldu. Bu yapımlardan Alev Alev hayal kırıklığı yaşadı. Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirdi. Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kaldığı Alev Alev'in son bölümü reytinglerde ilk 10'da kendisine yer bulamadı.
Ferda, Merve’yi yanına alabilmek için Ahmet’in Gevher İlaç’taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan’ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunduğu Akrep 18. bölümüyle reytinglerde hüsrana uğrayıp ilk 10'a giremeyen bir başka dizi oldu.
Türkiye’nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu’nun Nalan’la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düştüğü Camdaki Kız'ın son bölümü reytinglerde yükselişe geçse de umduğu başarıyı elde edemedi.
Kızı ve karısının öldürüldüğünü düşünen Kemal’in amacı, durumu iyice ağırlaşan babasını ve gittikçe eksilen göç kafilesini, Ankaralı’nın kurduğu çadır kente sağ salim götürebilmek olduğu Bir Zamanlar Kıbrıs dün akşam yayınlanan üçüncü bölümüyle reyting listesinde iyi bir başarı elde etti.