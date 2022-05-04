Camdaki Kız oyuncusu ölümden döndü! Korkutan olay ortaya çıktı: Devrim Yakut'un hastalığı...
Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde başrol oyuncusunun 2 haftadır yokluğunun nedeni ortaya çıktı.
Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Selma Ergenç, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Nur Sürer, Tamer Levent ve Devrim Yakut'un canlandırdığı Camdaki Kız'dan korkutan bir haber geldi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut'un bir süredir dizide olmaması sevenlerini meraklandırdı.
Posta'dan Suna Akyıldız da Yakut'un neden dizide olmadığını araştırınca herkes korkutan bir olayı öğrendi.
Senaryo gereği Van'da yaşayan hasta amcasının yanına giden oyuncunun ölümden döndüğü ortaya çıktı.