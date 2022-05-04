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Camdaki Kız oyuncusu ölümden döndü! Korkutan olay ortaya çıktı: Devrim Yakut'un hastalığı...

Camdaki Kız oyuncusu ölümden döndü! Korkutan olay ortaya çıktı: Devrim Yakut'un hastalığı...

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinde başrol oyuncusunun 2 haftadır yokluğunun nedeni ortaya çıktı.

Camdaki Kız oyuncusu ölümden döndü! Korkutan olay ortaya çıktı: Devrim Yakut'un hastalığı...

Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Selma Ergenç, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Nur Sürer, Tamer Levent ve Devrim Yakut'un canlandırdığı Camdaki Kız'dan korkutan bir haber geldi. 

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Camdaki Kız oyuncusu ölümden döndü! Korkutan olay ortaya çıktı: Devrim Yakut'un hastalığı...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterine hayat veren Devrim Yakut'un bir süredir dizide olmaması sevenlerini meraklandırdı.

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Camdaki Kız oyuncusu ölümden döndü! Korkutan olay ortaya çıktı: Devrim Yakut'un hastalığı...

Posta'dan Suna Akyıldız da Yakut'un neden dizide olmadığını araştırınca herkes korkutan bir olayı öğrendi.

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Camdaki Kız oyuncusu ölümden döndü! Korkutan olay ortaya çıktı: Devrim Yakut'un hastalığı...

Senaryo gereği Van'da yaşayan hasta amcasının yanına giden oyuncunun ölümden döndüğü ortaya çıktı.

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