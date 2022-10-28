Camdaki Kız Nalan'ın babası ortaya çıktı! Camdaki Kız 27 Ekim bölümünde yine reyting rekortmeni oldu

Ferida, Rafet Bey'e Sedat'ın Cana'dan çocuğu olacağını söyledi. Rafet Bey bu haber karşısında utandı. "Utanma vakti değil!" diyen Feride, bir plan yapmaları gerektiğini söyledi. Rafet ise "Ben bu çocuğu asla nüfusuma kayıt ettirmem" diyerek tepki verdi.