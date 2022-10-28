Camdaki Kız Nalan'ın babası ortaya çıktı! Camdaki Kız 27 Ekim bölümünde yine reyting rekortmeni oldu
Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi 'Camdaki Kız' yine reyting rekortmeni oldu. Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı ve Hande Ataizi gibi önemli isimlerin yer aldığı dizide heyecan yine doruklardaydı.
Nalan ve Hayri arabanın içinde konuşulurken, hiç beklemediği anda Sedat'ın baskınına uğrarlar. Sedat, Nalan'a ''Şoförle konuşacak neyin olabilir'' diye kızarken, Hayri sessiz kaldı.
Ferida, Rafet Bey'e Sedat'ın Cana'dan çocuğu olacağını söyledi. Rafet Bey bu haber karşısında utandı. "Utanma vakti değil!" diyen Feride, bir plan yapmaları gerektiğini söyledi. Rafet ise "Ben bu çocuğu asla nüfusuma kayıt ettirmem" diyerek tepki verdi.
Evde Feride'yi arayan Sedat ve Selen, Feride'nin babalarının yanına gittiğini öğrenince korkudan ne yapacaklarını bilemediler. Feride bu sırada Cana'yı kapattığı depodaydı.
Cana'yı kapattığı yere giden Feride, Cana'yla evlatları hakkında muhabbet etmeye başladı. "Bu bebek benim son şansım" diye kendini savunmaya çalışan Cana, Feride'den anlayış bekledi.