Camdaki Kız Nalan'dan 'zeytinlik' tepkisi Burcu Biricik ayçiçek yağı kuyruklarını işaret etti

UKRAYNA'daki Rusya işgaliyle başlayan savaşla beraber, son dönemlerde yapılan zamlarla ayçiçek yağı fiyatlarıyla beraber marketlerde ayçiçek yağı stoğu yapan vatandaşların kuyruğa girdiği görüntüler sosyal medyada viral oldu. Rusya'nın Azak Denizi'nden çıkışı kapatmasıyla gündeme gelen temel gıda maddesi olan yağın tükeneceği kaygısı halk arasında yayıldı ve "Son bir aylık yağ kaldı!" uyarısı sonrası müşteri marketlerde yağ kalmadı. Bazı markaların 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 250 lirayı aştı. Tüm bunlar yaşanırken, zeytinliklerle ilgili yürürlüğe giren karar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.