Camdaki Kız Nalan'dan 'zeytinlik' tepkisi Burcu Biricik ayçiçek yağı kuyruklarını işaret etti
Son günlerde ayçiçek yağı stoğu yapmak isteyen vatandaşların marketlerde kuyruk olduğu görüntüleri örnek gösteren oyuncu Burcu Biricik zeytinliklerle ilgili kararı topa tuttu ve 'Zeytinime dokunma' mesajı verdi.
UKRAYNA'daki Rusya işgaliyle başlayan savaşla beraber, son dönemlerde yapılan zamlarla ayçiçek yağı fiyatlarıyla beraber marketlerde ayçiçek yağı stoğu yapan vatandaşların kuyruğa girdiği görüntüler sosyal medyada viral oldu. Rusya'nın Azak Denizi'nden çıkışı kapatmasıyla gündeme gelen temel gıda maddesi olan yağın tükeneceği kaygısı halk arasında yayıldı ve "Son bir aylık yağ kaldı!" uyarısı sonrası müşteri marketlerde yağ kalmadı. Bazı markaların 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 250 lirayı aştı. Tüm bunlar yaşanırken, zeytinliklerle ilgili yürürlüğe giren karar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Öte yandan, Türkiye kamuoyu zamlar ve savaşla ilgilenirken zeytinlik düzenlemesi yapıldı.
Zeytinlik alanlarında belirlenen şartlarda madencilik yapılmasını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal medyada hem ayçiçek yağı fiyatları hem de zeytinliklerle ilgili karara ilişkin tepkiler yükseldi.
Bu tepkilerden biri de, Camdaki Kız dizisindeki Nalan rolüyle oyunculuğundan söz ettiren Burcu Biricik'ten geldi.