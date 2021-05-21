Camdaki Kız Mucize Doktor Akrep Alev Alev Survivor Bir Zamanlar Kıbrıs'a reyting şoku
20 Mayıs 2021 reyting sonuçları Camdaki Kız, Survivor, Alev Alev, Akrep, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Mucize Doktor'u hüsrana uğrattı.
Ahmet’le Ayşem konusunda da anlaşmazlık yaşayınca onu durduramayacağını anladı. Perihan’ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet’i tuzağa çekmek için de onun en yakınındaki ismi, Efe’yi kullandığı Akrep'in son bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Ömer Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek oldu. Cemre ameliyata alınan Ozan'ın yanına koşarken karşısında öfkeli Seher'i bulduğu Alev Alev'in son bölümü ilk 10'a giremeyen bir diğer dizi oldu.
KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane’ye suikast düzenedi.. Ankara’da işler yolunda gitmezken Lefkoşa’nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe çok yakın olduğu Bir Zamanlar Kıbrıs reytinglerde umduğu başarıyı yakalayamadı.
Sedat ve Nalan’ın el ele tutuştuğu görüntülerin televizyonda yayınlanmasıyla, Feride, Nalan’ın hayatını yeniden zindan etmeye başladığı Camdaki Kız reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.