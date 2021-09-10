Camdaki Kız Masterchef Müge Anlı Esra Erol Kazara Aşk'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atıyorlar. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer’e emanet eder. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer. Sedat’tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan’ın arkadaş buluşmasında alır.Sedat ve Nalan ise düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret ettiği Camdaki Kız reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.