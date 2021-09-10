Camdaki Kız Masterchef Müge Anlı Esra Erol Kazara Aşk'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
9 Eylül 2021'in reyting sonuçları Camdaki Kız, Masterchef Türkiye, Müge Anlı İle Tatlı Sert, Esra Erol'da, Kazara Aşk,
Şimal, tüm gerçekleri ailelere açıklamak isterken kendini hamilelik yalanının içinde bulmuştur. Hemen gerçeği söylemek istese de ailelerin bu haberi büyük bir mutlulukla karşılaması elini kolunu bağladığı Kazara Aşk reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Esra Erol, Vedat Türkoğlu’nun, programımıza İzmir’den geldiğini ve eşi Tuğçe Türkoğlu tarafından terk edildiğini söyledi. Vedat Bey ağlayarak 2 çocuğu olduğunu, eşinin 24 Ağustos’ta annesinin evine gittiğini ve oradan kaçtığını dile getirdiği Esra Erol reytinglerde dibe çakıldı.
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı dünkü bölümüyle reytinglerde umduğunu bulamadı.
Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atıyorlar. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer’e emanet eder. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer. Sedat’tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan’ın arkadaş buluşmasında alır.Sedat ve Nalan ise düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret ettiği Camdaki Kız reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.