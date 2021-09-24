Camdaki Kız Masterchef Müge Anlı Esra Erol Bir Zamanlar Çukurova Kazara Aşk'a reyting şoku
23 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Camdaki Kız, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Çukurova'yı hüsrana uğrattı.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, yabancı konuklarına beş faklı tarifi en iyi şekilde yaptı. Üçüncü takım oyununu gerçekleştiren iki takımdan en fazla oyu alan ise kırmızılılar olduğu Masterchef reytinglerde dibe çakıldı.
Gizem Hanım bugün gerçekleri konuşacağını söyledikten sonra dün söylediklerinin de doğru olduğunu belirtti. Hakan Bey’in kadın tüccarlığı yapmadığını, asıl eşinin kadın tüccarlığı yaptığını iddia eden Gizem Hanım, 2014 yılında olduğunu söylediği Esra Erol reytingde hüsrana uğradı.
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı dünkü bölümüyle umduğunu bulamadı.
Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır. Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yaptığı Bir Zamanlar Çukurova reytinglerde hüsrana uğradı.