Camdaki Kız Masterchef Müge Anlı Esra Erol Bir Zamanlar Çukurova Kazara Aşk'a reyting şoku

Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır. Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yaptığı Bir Zamanlar Çukurova reytinglerde hüsrana uğradı.