Camdaki Kız Mahkum Barbaroslar Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimi
23 Aralık 2021'in reyting sonuçları Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Masterchef Türkiye, Camdaki Kız, Mahkum, Esra Erol ve Müge Anlı'yı hüsrana uğrattı.
TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef'te yarışmacılar son defa takımları için tezgah başındaydı. Dilara ve Burcu kaptanlığında mavi ve kırmızı takımlar deniz mahsullerinden birbirinden yaratıcı 5 farklı tabak çıkardı. Yarışma reytingde ilk 10'a giremedi. SR
İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde buldu. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılandığı Mahkum zirveyi zorlasa da umduğunu bulamadı.
Pietro ve Rodos Şövalyelerine büyük bir yenilgi yaşatan Oruç Reis, Unita’nın yağmaladığı altınları Habeşli mazlumlara teslim etmeyi başarmıştı. Bu sırada çakaloz topları taşıdığı gerekçesiyle gemisine el konan Oruç Reis, Karabay’a engel olmak için İskenderiye’ye dönmek zorunda kalmış ve Habeşlilerle kalan İlyas ve leventleri pusuya düşürüldüğü Barbaroslar reytingde geriledi.
Cana, Adil ve Feride’nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil’in ağzını ararken Feride’ye yakalanır. Adil’in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlı olduğu Camdaki Kız reytingde umduğunu bulamadı.