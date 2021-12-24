Camdaki Kız Mahkum Barbaroslar Masterchef Esra Erol Müge Anlı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimi

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde buldu. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılandığı Mahkum zirveyi zorlasa da umduğunu bulamadı.