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Camdaki kız ekibi sezon finali öncesi tatile gitti! Ortaya renkli görüntüler çıktı

Camdaki kız ekibi sezon finali öncesi tatile gitti! Ortaya renkli görüntüler çıktı

Başrollerini, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Enis Arıkan, Hande Ataizi, Selma Ergeç'in paylaştığı ekranların reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’ın ekibi şu günlerde sezon finali yapmaya hazırlanıyor! Son bölümün çekimlerinden önce stres atmak isteyen ekip topluca Kıbrıs’a tatile gitti! Enis Arıkan'ın ekibi ifşa etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı!

Camdaki kız ekibi sezon finali öncesi tatile gitti! Ortaya renkli görüntüler çıktı

Gerçek bir hayat hikayesinden ekrana uyarlanan, fenomen dizi "Camdaki kız" ekibi ile sezon finali öncesi enerji depolamak, stres atmak için topluca Kıbrıs'a tatile gitti.

Ve ortaya renkli tatil görüntüleri çıktı! 

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Camdaki kız ekibi sezon finali öncesi tatile gitti! Ortaya renkli görüntüler çıktı

2 gün boyunca güneşlenip, denize girdiler.. 

Kıbrıs'a giden ekip, sezon finali öncesi 2 gün boyunca boyunca güneşlenip denize girdi, tatilin tadını doyasıya çıkardı..

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Camdaki kız ekibi sezon finali öncesi tatile gitti! Ortaya renkli görüntüler çıktı

Başrol oyuncularından paylaşım..

Başrol oyuncularından; Burcu Biricik, Enis Arıkan ve Feyyaz Şerifoğlu uçaktan ve Kıbrıs’tan paylaşımlar yaptı.

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Camdaki kız ekibi sezon finali öncesi tatile gitti! Ortaya renkli görüntüler çıktı

Nur Sürer, havalimanında.. 

Başarılı oyuncu, Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer, havalimanında görüntülendi.

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