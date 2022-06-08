Camdaki kız ekibi sezon finali öncesi tatile gitti! Ortaya renkli görüntüler çıktı
Başrollerini, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Enis Arıkan, Hande Ataizi, Selma Ergeç'in paylaştığı ekranların reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’ın ekibi şu günlerde sezon finali yapmaya hazırlanıyor! Son bölümün çekimlerinden önce stres atmak isteyen ekip topluca Kıbrıs’a tatile gitti! Enis Arıkan'ın ekibi ifşa etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı!
Gerçek bir hayat hikayesinden ekrana uyarlanan, fenomen dizi "Camdaki kız" ekibi ile sezon finali öncesi enerji depolamak, stres atmak için topluca Kıbrıs'a tatile gitti.
Ve ortaya renkli tatil görüntüleri çıktı!
2 gün boyunca güneşlenip, denize girdiler..
Kıbrıs'a giden ekip, sezon finali öncesi 2 gün boyunca boyunca güneşlenip denize girdi, tatilin tadını doyasıya çıkardı..
Başrol oyuncularından paylaşım..
Başrol oyuncularından; Burcu Biricik, Enis Arıkan ve Feyyaz Şerifoğlu uçaktan ve Kıbrıs’tan paylaşımlar yaptı.
Nur Sürer, havalimanında..
Başarılı oyuncu, Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer, havalimanında görüntülendi.